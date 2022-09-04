Юран ответил на вопрос, нравится ли ему «Спартак» Абаскаля

Ранее возглавлявший подмосковные «Химки» Сергей Юран поделился мнением об игре «Спартака» при главном тренере Гильермо Абаскале.

«Очень сложно говорить сейчас, нравится «Спартак» Абаскаля или нет. Мы смотрим на фоне «Динамо», где тренерское мышление. Тренер должен тактически обыгрывать. Пока «Спартак» занимает первое-второе место. Видна работа тренера. Но сейчас пойдут более серьёзные клубы», — передаёт слова Юрана корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, Абаскаль возглавил «Спартак» в июне этого года. После семи туров Российской Премьер-Лиги красно-белые с 16 очками занимают второе место. При Абаскале «Спартак» провёл девять официальных матчей, добившись шести побед, один раз сыграв вничью и потерпев два поражения.