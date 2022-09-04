Сергей Лавров: победит ли «Спартак» «Зенит»? «Спартак» всегда чемпион!

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров поделился ожиданиями от матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Зенит».
«Что жду от матча? Хорошей игры. «Спартак» победит? «Спартак» всегда чемпион!» — передаёт слова Лаврова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Сегодня, 4 сентября, состоится матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Зенитом». Команды будут играть на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
После семи туров Российской Премьер-Лиги команда Сергея Семака занимает первое место в чемпионате России. Сине-бело-голубые набрали 17 очков. Москвичи располагаются на второй строчке национального первенства. В активе подопечных Гильермо Абаскаля 16 очков.
- 4 сентября 2022
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