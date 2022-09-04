«Рубин» не смог победить, выигрывая 2:0, Дзагоев дебютировал за казанцев

Сегодня, 4 сентября, состоялся матч 8-го тура Мелбет Первой лиги между «Рубином» и владикавказской «Аланией». Встреча прошла на «Ак Барс Арене» в Казани и завершилась результативной ничьей — 2:2.
На 51-й минуте «Рубин» вышел вперёд благодаря голу белорусского нападающего команды Виталия Лисаковича. На 65-й преимущество казанцев удвоил защитник Илья Самошников, эффектно обыгравший защитников соперника. Однако «Алании» удалось отыграться в последнюю десятиминутку основного времени матча: сначала форвард Ислам Машуков на 82-й минуте реализовал пенальти, а затем защитник Хетаг Кочиев на 88-й забил второй мяч владикавказцев.
Отметим, что это был первый матч Самошникова после несостоявшегося перехода в московское «Динамо», а также дебютная игра Алана Дзагоева за «Рубин». Дзагоев был заменён на 64-й минуте.
Таким образом, после восьми туров Первой лиги «Рубин» набрал 13 очков (на данный момент — восьмое место), а «Алания» — 15 (второе место). В следующем матче казанцы сыграют с московским «Велесом», а владикавказцы — с лидером чемпионата, «КАМАЗом» из Набережных Челнов.
- 4 сентября 2022
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