Гендиректор «Ахмата»: не буду оценивать судейство на эмоциях, а они сегодня положительные

Генеральный директор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров поделился мнением о матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (2:1).



«Судейство? У нас есть ЭСК, пусть они и оценивают. Сейчас на эмоциях ничего не буду оценивать, а они сегодня положительные», — передаёт слова Айдамирова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.



Сегодня, 4 сентября, состоялся матч московского «Локомотива» и грозненского «Ахмата» в 8-м туре Российской Премьер-Лиги. Встреча прошла на «РЖД Арене» в Москве и завершилась победой гостей со счётом 2:1.



Таким образом, после восьми сыгранных туров РПЛ «Локомотив» набрал девять очков, «Ахмат» — 11. Благодаря победе в этом матче подопечные Андрея Талалаева обгонят команду Йозефа Циннбауэра в турнирной таблице. В следующем туре железнодорожники сыграют с «Факелом» в Воронеже, а грозненцы — дома с клубом «Пари Нижний Новгород».

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