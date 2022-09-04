Артист Feduk: футбол без фанатов — ничто. Верните ультрас на трибуны

Артист Фёдор Инсаров, который известен под псевдонимом Feduk, прокомментировал ситуацию с Fan ID. Он призвал вернуть фанатов на трибуны.



«Футбол без фанатов ничто. Верните ультрас на трибуны», — передаёт слова Инсарова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



Сегодня, 4 сентября, проходит матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Зенитом». Команды играют на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.



После семи туров Российской Премьер-Лиги команда Сергея Семака занимает первое место в чемпионате России. Сине-бело-голубые набрали 17 очков. Москвичи располагаются на второй строчке национального первенства. В активе подопечных Гильермо Абаскаля 16 очков.