«Манчестер Юнайтед» нанёс «Арсеналу» первое поражение в АПЛ

Сегодня, 4 сентября, прошёл матч 6-го тура английской Премьер-лиги сезона-2022/2023, в котором «Манчестер Юнайтед» играл с лондонским «Арсеналом». Встреча проходила на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 18:30 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал». Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Полом Тирни.
Хозяева смогли открыть счёт в матче ближе к концу первого тайма. На 35-й минуте бразильский вингер Антони забил свой дебютный гол в футболке «красных дьяволов». На 60-й минуте Букайо Сака сравнял счёт встречи. На 66-й минуте Маркус Рашфорд вывел свою команду вперёд, а на 75-й оформил дубль и укрепил преимущество своей команды. Финальный свисток арбитра сигнализировал о победе «Манчестер Юнайтед» со счётом 3:1.
Несмотря на первое поражение в сезоне, «Арсенал» продолжает возглавлять турнирную таблицу с 15 очками в активе, опережая идущие на второй и третьей строчке «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» на один балл. «Манчестер Юнайтед» набирает 12 очков и поднимается на пятую строчку.
- 4 сентября 2022
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