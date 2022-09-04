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«Манчестер Юнайтед» нанёс «Арсеналу» первое поражение в АПЛ

«Манчестер Юнайтед» нанёс «Арсеналу» первое поражение в АПЛ
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Сегодня, 4 сентября, прошёл матч 6-го тура английской Премьер-лиги сезона-2022/2023, в котором «Манчестер Юнайтед» играл с лондонским «Арсеналом». Встреча проходила на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 18:30 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал». Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Полом Тирни.

Хозяева смогли открыть счёт в матче ближе к концу первого тайма. На 35-й минуте бразильский вингер Антони забил свой дебютный гол в футболке «красных дьяволов». На 60-й минуте Букайо Сака сравнял счёт встречи. На 66-й минуте Маркус Рашфорд вывел свою команду вперёд, а на 75-й оформил дубль и укрепил преимущество своей команды. Финальный свисток арбитра сигнализировал о победе «Манчестер Юнайтед» со счётом 3:1.

Несмотря на первое поражение в сезоне, «Арсенал» продолжает возглавлять турнирную таблицу с 15 очками в активе, опережая идущие на второй и третьей строчке «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» на один балл. «Манчестер Юнайтед» набирает 12 очков и поднимается на пятую строчку.

Англия - Премьер-лига. 6-й тур
04 сентября 2022, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
3 : 1
Арсенал
Лондон
1:0 Антони – 35'   1:1 Сака – 60'   2:1 Рашфорд – 66'   3:1 Рашфорд – 75'
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