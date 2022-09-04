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«Спартак» — «Зенит». Платная прямая трансляция
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«Спартак» — «Зенит»: Соболев открыл счёт в матче

«Спартак» — «Зенит»: Соболев открыл счёт в матче
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Сегодня, 4 сентября, проходит матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Зенитом». Команды играют на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 21-й минуте нападающий «Спартака» Александр Соболев открыл счёт в матче. Он получил результативную передачу от полузащитника Кристофера Мартинса Перейры и уверенно разобрался с вратарём соперника.

После семи туров Российской Премьер-Лиги команда Сергея Семака занимает первое место в чемпионате России. Сине-бело-голубые набрали 17 очков. Москвичи располагаются на второй строчке национального первенства. В активе подопечных Гильермо Абаскаля 16 очков.

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