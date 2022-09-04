«Спартак» — «Зенит»: симуляция Барриоса после единоборства с Зобниным

Сегодня, 4 сентября, проходит матч московского «Спартака» и санкт-петербургского «Зенита» в 8-м туре Российской Премьер-Лиги. Встреча идёт на «Открытие Банк Арене» в Москве, игру обслуживает бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). «Чемпионат» проводит текстовую трансляцию игры.
На 31-й минуте колумбийский полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос в борьбе с хавбеком «Спартака» Романом Зобниным получил рукой по лицу и решил приукрасить своё падение. Колумбиец долго лежал на поле, на помощь ему даже вышли представители медицинской бригады сине-бело-голубых. В это время произошёл небольшой конфликт между футболистами команд.
Фото: ООО «Национальный спортивный телеканал»
«Да ну ладно. МХАТ плачет. Или какие в Колумбии знаменитые театры? Рука-то была выставлена, но Барриос упал так», — прокомментировал эпизод Константин Генич в эфире телеканала «Матч».
Ранее на 21-й минуте счёт открыл нападающий «Спартака» Александр Соболев, ассистент — Кристофер Мартинс.
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