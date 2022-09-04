«Спартак» — «Зенит»: массовая стычка игроков, Абаскаль и Семак успокаивали футболистов

Сегодня, 4 сентября, проходит матч московского «Спартака» и санкт-петербургского «Зенита» в 8-м туре Российской Премьер-Лиги. Встреча проходит на «Открытие Банк Арене» в Москве, игру обслуживает бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). «Чемпионат» проводит текстовую трансляцию игры.

Фото: ООО «Национальный спортивный канал»

На 41-й минуте произошла массовая стычка игроков «Спартака» и «Зенита». На поле выбежали даже запасные, а главным тренерам команд, Гильермо Абаскалю и Сергею Семаку пришлось успокаивать футболистов. В результате нападающий «Спартака» Квинси Промес и полузащитник «Зенита» Вендел получили по жёлтой карточке.

Ранее на 21-й минуте счёт открыл нападающий «Спартака» Александр Соболев, ассистент — Кристофер Мартинс.