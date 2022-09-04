«Спартак» — «Зенит»: хозяева ведут со счётом 1:0 после первого тайма

Сегодня, 4 сентября, проходит матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Зенитом». Команды играют на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.



Хозяева ведут со счётом 1:0 после первого тайма. На 21-й минуте нападающий «Спартака» Александр Соболев открыл счёт в матче. Он получил результативную передачу от полузащитника Кристофера Мартинса Перейры и уверенно разобрался с вратарём соперника.



После семи туров Российской Премьер-Лиги команда Сергея Семака занимает первое место в чемпионате России. Сине-бело-голубые набрали 17 очков. Москвичи располагаются на второй строчке национального первенства. В активе подопечных Гильермо Абаскаля 16 очков.