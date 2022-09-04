«Адана Демирспор» в самой концовке вырвал ничью, Дзюба вышел на замену на 63-й минуте

Сегодня, 4 сентября, в матче 5-го тура турецкой Суперлиги сезона-2022/2023 «Хатайспор» принимал команду Артёма Дзюбы «Адана Демирспор». Встреча проходила на стадионе «Ени Хатай» в Антакье и завершилась ничьей — 1:1.



Свой мяч «Хатайспор» забил на 21-й минуте: отличился полузащитник команды Онур Эргюн. В добавленное к матчу время защитник «Адана Демирспор» Таййиб Сануч сравнял счёт.

Российский нападающий Артём Дзюба начал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 63-й минуте. По данным WhoScored, форвард нанёс один удар по чужим воротам, коснулся мяча 10 раз, а точность его передач составила 83,3%.



Таким образом, «Адана Демирспор», сыгравший пять матчей, набрал девять очков. В следующем туре команда Винченцо Монтеллы встретится с действующим чемпионом Турции «Трабзонспором».