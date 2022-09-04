«Спартак» — «Зенит»: Кейта Бальде дебютировал за московский клуб

Сегодня, 4 сентября, проходит матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Зенитом». Команды играют на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча. Идёт второй тайм, счёт – 1:1.



На 53-й минуте на поле появился нападающий «Спартака» Кейта Бальде. Он дебютировал за московский клуб. Напомним, 26 августа «Спартак» объявил о переходе форварда. Раньше он выступал за такие клубы Серии А, как «Интер», «Лацио», «Сампдория», а ещё за команду из Лиги 1 «Монако».



После семи туров Российской Премьер-Лиги команда Сергея Семака занимает первое место в чемпионате России. Сине-бело-голубые набрали 17 очков. Москвичи располагаются на второй строчке национального первенства. В активе подопечных Гильермо Абаскаля 16 очков.