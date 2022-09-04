«Спартак» — «Зенит»: Литвинов получил травму и был заменён

Сегодня, 4 сентября, проходит матч московского «Спартака» и санкт-петербургского «Зенита» в 8-м туре Российской Премьер-Лиги. Встреча идёт на «Открытие Банк Арене» в Москве, игру обслуживает бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). «Чемпионат» проводит текстовую трансляцию игры.
На 50-й минуте матча полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов получил повреждение, подвернув голеностоп. В связи с этим игрок был заменён, вместо него на поле вышел Наиль Умяров. Литвинов не мог наступать на травмированную ногу, его взяли под руки и увели в раздевалку.
Фото: ООО «Национальный спортивный телеканал»
После двух мячей «Зенита» в первые 15 минут второго тайма «Спартак» уступает со счётом 1:2. За красно-белых отличился Александр Соболев, за сине-бело-голубых — Деян Ловрен и Андрей Мостовой.
- 4 сентября 2022
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