«Спартак» — «Зенит»: Андрей Мостовой вывел гостей вперёд

Сегодня, 4 сентября, проходит матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Зенитом». Команды играют на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 21-й минуте нападающий «Спартака» Александр Соболев открыл счёт в матче. Он получил результативную передачу от полузащитника Кристофера Мартинса Перейры и уверенно разобрался с вратарём соперника. Но на 48-й минуте защитник «Зенита» Деян Ловрен воспользовался своим шансом и сравнял счёт. На 60-й минуте Андрей Мостовой вывел гостей вперёд.
После семи туров Российской Премьер-Лиги команда Сергея Семака занимает первое место в чемпионате России. Сине-бело-голубые набрали 17 очков. Москвичи располагаются на второй строчке национального первенства. В активе подопечных Гильермо Абаскаля 16 очков.
- 4 сентября 2022
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