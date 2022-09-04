«Спартак» — «Зенит»: Мартинс получил травму и покинул поле на электрокаре

Сегодня, 4 сентября, проходит матч московского «Спартака» и санкт-петербургского «Зенита» в 8-м туре Российской Премьер-Лиги. Встреча идёт на «Открытие Банк Арене» в Москве, игру обслуживает бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). «Чемпионат» проводит текстовую трансляцию игры.

На 64-й минуте «Спартак» сделал ещё одну вынужденную замену: травму получил полузащитник красно-белых Кристофер Мартинс, вместо него на поле вышел хавбек Данил Пруцев. Мартинс покинул поле на электрокаре.

Ранее из-за травмы был заменён полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов, он повредил голеностоп.

После двух мячей «Зенита» в первые 15 минут второго тайма «Спартак» уступает со счётом 1:2. За красно-белых отличился Александр Соболев, за сине-бело-голубых — Деян Ловрен и Андрей Мостовой.