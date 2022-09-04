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«Вильярреал» разгромил «Эльче» в матче 4-го тура Примеры

«Вильярреал» разгромил «Эльче» в матче 4-го тура Примеры
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Сегодня, 4 сентября, на стадионе «Стьюдад де Валенсия» состоялся матч 4-го тура испанской Примеры, в котором «Вильярреал» дома принимал «Эльче». Встреча началась в 19:30 мск.

В сегодняшнем матче забивали только хозяева. Сначала отличился форвард «жёлтой субмарины» Жерар Морено.

1:0. Морено («Вильярреал») открывает счёт встречи:

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На 36-й минуте вингер «Тоттенхэма» Джовани Ло Чельсо, выступающий за испанскую команду на правах аренды, укрепил преимущество своей команды.

2:0. Ло Чельсо («Вильярреал») удваивает преимущество хозяев:

На 89-й минуте экс-защитник «Арсенала» Франсис Коклен смог довести счёт до разгромного.

3:0. Коклен («Вильярреал») расстреливает ворота гостей:

На 90+3-й минуте полузащитник Хосе Луис Моралес установил итоговый счёт встречи — 4:0.

После победы «Вильярреал» набрал 10 очков. В следующем туре подопечные Унаи Эмери отправятся в гости к «Бетису». У «Эльче» на счету только одно очко по итогам четырёх туров чемпионата. Через неделю команда примет «Атлетик» из Бильбао.

Испания - Примера. 4-й тур
04 сентября 2022, воскресенье. 19:30 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Окончен
4 : 0
Эльче
Эльче
1:0 Морено – 26'   2:0 Ло Чельсо – 36'   3:0 Коклен – 89'   4:0 Моралес – 90+3'
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