«Вильярреал» разгромил «Эльче» в матче 4-го тура Примеры

Сегодня, 4 сентября, на стадионе «Стьюдад де Валенсия» состоялся матч 4-го тура испанской Примеры, в котором «Вильярреал» дома принимал «Эльче». Встреча началась в 19:30 мск.
В сегодняшнем матче забивали только хозяева. Сначала отличился форвард «жёлтой субмарины» Жерар Морено.
1:0. Морено («Вильярреал») открывает счёт встречи:
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На 36-й минуте вингер «Тоттенхэма» Джовани Ло Чельсо, выступающий за испанскую команду на правах аренды, укрепил преимущество своей команды.
2:0. Ло Чельсо («Вильярреал») удваивает преимущество хозяев:
На 89-й минуте экс-защитник «Арсенала» Франсис Коклен смог довести счёт до разгромного.
3:0. Коклен («Вильярреал») расстреливает ворота гостей:
На 90+3-й минуте полузащитник Хосе Луис Моралес установил итоговый счёт встречи — 4:0.
После победы «Вильярреал» набрал 10 очков. В следующем туре подопечные Унаи Эмери отправятся в гости к «Бетису». У «Эльче» на счету только одно очко по итогам четырёх туров чемпионата. Через неделю команда примет «Атлетик» из Бильбао.
- 4 сентября 2022
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