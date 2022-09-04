Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спартак» — «Зенит»: болельщики красно-белых освистали Бакаева, вышедшего на замену

«Спартак» — «Зенит»: болельщики красно-белых освистали Бакаева, вышедшего на замену
Комментарии

Сегодня, 4 сентября, проходит матч московского «Спартака» и санкт-петербургского «Зенита» в 8-м туре Российской Премьер-Лиги. Встреча проходит на «Открытие Банк Арене» в Москве, игру обслуживает бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). «Чемпионат» проводит текстовую трансляцию игры.

На 81-й минуте полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев заменил нападающего команды Малкома. Болельщики «Спартака» освистали Бакаева: ранее хавбек выступал за красно-белых, он является воспитанником московского клуба. Зелимхан перешёл в «Зенит» этим летом.

После двух мячей «Зенита» в первые 15 минут второго тайма «Спартак» уступает со счётом 1:2. За красно-белых отличился Александр Соболев, за сине-бело-голубых — Деян Ловрен и Андрей Мостовой.

Новость по теме
«Спартак» — «Зенит»: Кейта Бальде дебютировал за московский клуб
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022