«Спартак» высмеял симуляцию Барриоса, «вручив» ему «Оскар»

Сегодня, 4 сентября, проходит матч московского «Спартака» и санкт-петербургского «Зенита» в 8-м туре Российской Премьер-Лиги. Встреча идёт на «Открытие Банк Арене» в Москве, игру обслуживает бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). «Чемпионат» проводит текстовую трансляцию игры.

В первом тайме колумбийский полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос в борьбе с хавбеком «Спартака» Романом Зобниным получил рукой по лицу и решил приукрасить своё падение. Колумбиец долго лежал на поле, на помощь ему даже вышли представители медицинской бригады сине-бело-голубых.

В пресс-службе «Спартака» отреагировали на симуляцию Барриоса, опубликовав пост с «Оскаром» в телеграм-канале команды, намекая на актёрскую игру колумбийца, приукрасившего эпизод.