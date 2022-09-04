Бывший игрок «Челси» Росс Баркли стал игроком «Ниццы»

Бывший полузащитник лондонского «Челси» Росс Баркли перешёл в «Ниццу». Об этом французский клуб объявил на своей официальной странице в социальных сетях.
В качестве игрока «Ниццы» Баркли был представлен сегодня на домашнем стадионе команды «Альянц Ривьера» перед встречей с «Монако», за который выступает российский футболист Александр Головин. Баркли перешёл во французскую команду на правах свободного агента. Ранее англичанин расторг контракт с «Челси» по обоюдному согласию.
Полузащитник выступал за «Челси» с января 2018 года. За это время Росс Баркли провёл 100 матчей во всех соревнованиях, забив 12 голов. В сезоне-2021/2022 игрок был арендован «Астон Виллой». 22 мая в последнем официальном матче за «аристократов» Баркли забил победный гол в ворота «Уотфорда» (2:1).
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