Капитан «Спартака» Джикия получил жёлтую карточку после финального свистка
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Сегодня, 4 сентября, состоялся матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Зенитом». Команды сыграли на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. Встреча завершилась победой «Зенита» со счётом 2:1.
По завершении игры капитан «Спартака», защитник Георгий Джикия получил жёлтую карточку за разговоры с арбитром.
Во время матча у «Спартака» предупреждения получили нападающий Квинси Промес и хавбек Мацей Рыбус, а у «Зенита» — полузащитник Вендел и защитник Родригао.
За красно-белых отличился Александр Соболев, за сине-бело-голубых — Деян Ловрен и Андрей Мостовой. «Зенит» оторвался от «Спартака» на четыре очка.
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