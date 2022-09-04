«Спартак» — «Зенит»: видео всех голов матча 8-го тура РПЛ

Сегодня, 4 сентября, состоялся матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Зенитом». Команды сыграли на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. Встреча завершилась победой «Зенита» со счётом 2:1.

На 21-й минуте нападающий «Спартака» Александр Соболев открыл счёт в матче. Он получил результативную передачу от полузащитника Кристофера Мартинса Перейры и уверенно разобрался с вратарём соперника.

Но на 48-й минуте защитник «Зенита» Деян Ловрен воспользовался своим шансом и сравнял счёт.

На 60-й минуте Андрей Мостовой вывел гостей вперёд.

После восьми туров Российской Премьер-Лиги команда Сергея Семака занимает первое место в чемпионате России. Сине-бело-голубые набрали 20 очков. Москвичи располагаются на пятой строчке национального первенства. В активе подопечных Гильермо Абаскаля 16 очков.