«Второй тайм показал, кто в доме хозяин». Радченко — о победе «Зенита» над «Спартаком»

Бывший нападающий «Зенита» и «Спартака» Дмитрий Радченко поделился эмоциями от матча московской и санкт-петербургской команд в рамках 8-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Зенит» заслуженно победил. Второй тайм показал, кто в доме хозяин. Индивидуальное мастерство игроков «Зенита» было выше игроков «Спартака».
Я бы не сказал, что «Спартак» играл плохо, они играли на максимум. Был виден настрой ребят. Забили первыми очень хороший гол. Больше опасных моментов за всю игру не было», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Сегодня, 4 сентября, состоялся матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Зенитом». Команды сыграли на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. Встреча завершилась победой «Зенита» со счётом 2:1.
- 4 сентября 2022
-
22:37
-
22:33
-
22:31
-
22:31
-
22:27
-
22:26
-
22:19
-
22:17
-
22:16
-
22:12
-
22:09
-
22:09
-
22:07
-
22:07
-
21:59
-
21:56
-
21:52
-
21:50
-
21:37
-
21:37
-
21:33
-
21:29
-
21:26
-
21:24
-
21:23
-
21:22
-
21:13
-
20:56
-
20:53
-
20:52
-
20:44
-
20:40
-
20:27
-
20:24
-
20:24