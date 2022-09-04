«Второй тайм показал, кто в доме хозяин». Радченко — о победе «Зенита» над «Спартаком»

Бывший нападающий «Зенита» и «Спартака» Дмитрий Радченко поделился эмоциями от матча московской и санкт-петербургской команд в рамках 8-го тура Российской Премьер-Лиги.



«Зенит» заслуженно победил. Второй тайм показал, кто в доме хозяин. Индивидуальное мастерство игроков «Зенита» было выше игроков «Спартака».



Я бы не сказал, что «Спартак» играл плохо, они играли на максимум. Был виден настрой ребят. Забили первыми очень хороший гол. Больше опасных моментов за всю игру не было», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.



Сегодня, 4 сентября, состоялся матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Зенитом». Команды сыграли на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. Встреча завершилась победой «Зенита» со счётом 2:1.