«Всё по делу». Гендиректор «Спартака» Мележиков — о поражении в матче с «Зенитом»

Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал поражение от санкт-петербургского клуба в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Всё по делу», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу «Зенита». После восьми туров Российской Премьер-Лиги команда Сергея Семака занимает первое место в чемпионате России. Сине-бело-голубые набрали 20 очков. Москвичи располагаются на пятой строчке национального первенства. В активе подопечных Гильермо Абаскаля 16 очков. В следующем туре «Зенит» встретится с «Оренбургом», а «Спартак» отправится в гости к «Ростову».

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