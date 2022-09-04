Тренер «Зенита» Оливейра: «Спартак» стал сильнее по сравнению с матчем в Суперкубке

Тренер санкт-петербургского «Зенита» Вильям де Оливейра сравнил качество игры «Спартака» в Суперкубке и в сегодняшнем матче 8-го тура.

«Конечно, «Спартак» стал сильнее по сравнению с матчем в Суперкубке. Прошло больше времени, тренер больше времени работает с футболистами, они уже понимают систему. Здесь им было важнее выиграть, тем более матч в Москве. Главное, что мы добыли три очка», — сказал Оливейра в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, в июле «Зенит» разгромил «Спартак» в Суперкубке России со счётом 4:0. Сегодняшний матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги завершился волевой победой сине-бело-голубых — 2:1. «Зенит» в турнирной таблице оторвался от «Спартака» на четыре очка.