Тренер «Зенита» Оливейра назвал заслуженной победу в матче со «Спартаком»

Тренер «Зенита» Вильям Артур де Оливейра поделился эмоциями от матча санкт-петербургской команды с московским «Спартаком» в рамках 8-го тура Российской Премьер-Лиги (2:1).



«По большому счёту в перерыве мы ничего не изменили. У нас было много моментов в первом тайме. К сожалению, не смогли забить. Но вышли во втором и сразу забили — это добавило нам эмоций. Мы заслуженно победили», — сказал Оливейра в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Сегодня, 4 сентября, состоялся матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Зенитом». Команды сыграли на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. Встреча завершилась победой «Зенита» со счётом 2:1.