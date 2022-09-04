Экс-советник Федуна Камоцци: «Спартаку» нужно ещё работать, чтобы достичь уровня «Зенита»
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Экс-советник Федуна Франко Камоцци поделился эмоциями от матча «Зенита» с московским «Спартаком» в рамках 8-го тура Российской Премьер-Лиги.
«По сравнению со «Спартаком» у «Зенита» больше тактических знаний и технической уверенности. Сегодня мы увидели, что разрыв между двумя командами всё ещё существует. «Спартаку» нужно ещё много работать, чтобы достичь уровня «Зенита», — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Сегодня, 4 сентября, состоялся матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Зенитом». Команды сыграли на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. Встреча завершилась победой «Зенита» со счётом 2:1.
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