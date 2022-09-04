Александр Дюков: завтра или послезавтра сделаем объявление по матчам сборной России

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал, когда будет объявлена информация о матчах сборной России.

«Завтра или послезавтра мы сделаем объявление по матчам сборной», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ранее сообщалось, что возможным соперником по товарищескому матчу является сборная Кыргызстана. Главный тренер российской национальной команды — Валерий Карпин.

Последний официальный матч сборная России провела в ноябре 2021 года, уступив Хорватии со счётом 0:1 и заняв вторую строчку в группе отбора на чемпионат мира в Катаре. Этот турнир пройдёт с 20 ноября по 18 декабря. Это будет первый чемпионат мира по футболу, проводящийся на Ближнем Востоке. Действующим чемпионом является команда Франции.