Семак: ждали от «Спартака» более активной игры — что будет прессинговать и идти вперёд

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы санкт-петербургского клуба над московским «Спартаком» в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги прокомментировал ход прошедшей встречи.
«Что сказал игрокам в перерыве? Невозможно что-либо сказать, чтобы исправить реализацию. Надо было играть так же агрессивно, и рано или поздно мы должны были забить. Что и сделали позже. Волевые победы вдвойне приятны.
Сегодня у «Спартака» была запредельная мотивация. Как и большинство матчей в чемпионате, соперник ждал нашей ошибки, чтобы убежать в контратаку. В первом тайме ждали более активной игры. Думали, что «Спартак» будет больше прессинговать и больше идти вперёд. У нынешнего «Спартака» это сильное качество», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
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