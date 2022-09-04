Семак объяснил, почему выпустил на матч со «Спартаком» Андрея Мостового

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы санкт-петербургского клуба над московским «Спартаком» в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги прокомментировал свои решения по составу команды.
«Я не выпускал Мостового под Денисова. Не мог же предположить, кого выпустит Абаскаль. Сегодня Андрей смотрится очень прилично, набрал хорошую форму. Чуть-чуть хромает реализация, но в остальном игрок атакующий. Замена связана с тем, что Клуадиньо нужно набирать форму после травмы. Плюс он внимательнее играет в обороне, что важно при счёте в нашу пользу», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу «Зенита». После восьми туров Российской Премьер-Лиги команда Сергея Семака занимает первое место в чемпионате России. Сине-бело-голубые набрали 20 очков. Москвичи располагаются на пятой строчке национального первенства. В активе подопечных Гильермо Абаскаля 16 очков. В следующем туре «Зенит» встретится с «Оренбургом», а «Спартак» отправится в гости к «Ростову».
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