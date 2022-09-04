Абаскаль: до гола у «Спартака» в матче с «Зенитом» всё получалось, после — ничего

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал ход игры с «Зенитом» в 8-м туре Российской Премьер-Лиги (1:2).

«Игра разбилась на две части. Первая — до гола, когда у нас всё получалось. Вторая — после, когда не получалось ничего. Надо принять это поражение с холодной головой. В этой игре были пространства, которые надо было использовать. Нам жаль, но надо работать и идти вперёд. Такое значение этот матч имеет для нас», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

За красно-белых в сегодняшнем матче отличился Александр Соболев, за сине-бело-голубых — Деян Ловрен и Андрей Мостовой. «Зенит» оторвался от «Спартака» на четыре очка. В этой игре за москвичей дебютировал нападающий Кейта Бальде.