Дюков отказался комментировать возможное назначение Хачатурянца президентом «Спартака»

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков уклонился от ответа на вопрос о возможном назначении Ашота Хачатурянца на должность президента «Спартака».

«Задайте этот вопрос «Спартаку». В данном случае я не могу комментировать», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, сегодня завершилась встреча «Зенита» и «Спартака», в котором победу одержал санкт-петербургский клуб со счётом 2:1. После восьми туров Российской Премьер-Лиги команда Сергея Семака занимает первое место в чемпионате России. Сине-бело-голубые набрали 20 очков. Москвичи располагаются на пятой строчке национального первенства. В активе подопечных Гильермо Абаскаля 16 очков. В следующем туре «Зенит» встретится с «Оренбургом», а «Спартак» отправится в гости к «Ростову».