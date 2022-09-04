Дюков отказался комментировать возможное назначение Хачатурянца президентом «Спартака»

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков уклонился от ответа на вопрос о возможном назначении Ашота Хачатурянца на должность президента «Спартака».
«Задайте этот вопрос «Спартаку». В данном случае я не могу комментировать», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Напомним, сегодня завершилась встреча «Зенита» и «Спартака», в котором победу одержал санкт-петербургский клуб со счётом 2:1. После восьми туров Российской Премьер-Лиги команда Сергея Семака занимает первое место в чемпионате России. Сине-бело-голубые набрали 20 очков. Москвичи располагаются на пятой строчке национального первенства. В активе подопечных Гильермо Абаскаля 16 очков. В следующем туре «Зенит» встретится с «Оренбургом», а «Спартак» отправится в гости к «Ростову».
- 5 сентября 2022
-
00:05
-
00:04
-
00:03
- 4 сентября 2022
-
23:59
-
23:58
-
23:57
-
23:56
-
23:55
-
23:54
-
23:54
-
23:50
-
23:48
-
23:46
-
23:41
-
23:33
-
23:31
-
23:30
-
23:26
-
23:25
-
23:19
-
23:12
-
23:09
-
23:08
-
23:05
-
23:00
-
22:59
-
22:57
-
22:54
-
22:52
-
22:48
-
22:46
-
22:45
-
22:42
-
22:40
-
22:40