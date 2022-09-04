Дюков заявил, что Федун не покинет исполком РФС

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал, что Леонид Федун останется в исполкоме организации после ухода из «Спартака».



«Федун не покидает исполком. Он многое сделал для футбола и хочет дальше быть полезным, продолжить работать в исполкоме. Предлагал ли идеи? С того момента, когда он ушёл, мы встретились только сейчас. Скажем так, будущие планы не обсуждали. Вполне возможно, что у него будут новые идеи. Исполком ждать в 20-х числах сентября», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.



Сегодня, 4 сентября, состоялся матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Зенитом». Команды сыграли на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. Встреча завершилась победой «Зенита» со счётом 2:1.

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