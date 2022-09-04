Президент РФС высказался о ситуации с возвращением пива на стадионы

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков высказался о ситуации с возвращением пива на стадионы клубов Российской Премьер-Лиги.
«Чтобы на стадионах было пиво, Госдума должна принять соответствующий закон. В мае я говорил про документ правительства Москвы? Если этот документ был, у клубов была возможность им воспользоваться. Они это не сделали. Задайте вопрос клубам: почему они это не сделали?
Почему РФС не стал пользоваться этим на матче легенд? А почему клуб не подписал того или иного игрока? На матче легенд даже не рассматривали возможность продажи пива. Если сборная будет играть, надо изучить и проработать вопрос, достаточно ли того документа, что выпустила Москва, чтобы начать продажу пива», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
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