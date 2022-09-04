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Глава РФС Дюков: «Челси» не может перевести деньги за Захаряна? Будем искать решения

Глава РФС Дюков: «Челси» не может перевести деньги за Захаряна? Будем искать решения
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Президент Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал несостоявшийся трансфер полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна в лондонский «Челси» до закрытия трансферного окна в Англии.

«Мне кажется, здорово, что «Челси» интересуется Захаряном. Клубы не могут перевести деньги? Будем искать решения.

Обращалось ли «Динамо» в РФС, чтобы помочь найти пути перехода? Мы не участвовали в этих переговорах», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, 25 августа руководство «Динамо» получило от «Челси» предложение о трансфере молодого полузащитника. С того времени стороны начали переговоры, однако по техническим причинам осуществить переход игрока в это летнее трансферное окно не получилось. Было принято решение, что пока что Арсен продолжит выступать за москвичей.

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