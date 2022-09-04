Абаскаль: «Спартаку» удавалось играть с «Зенитом» первые 15 минут

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал ход игры с «Зенитом» в 8-м туре Российской Премьер-Лиги (1:2).

«Мы не хотели адаптироваться – мы хотели играть. Первые 15 минут нам это удавалось. В первые десять было пять хороших подходов. Важный факт, что они оборонялись в среднем блоке, то есть хотели подстроиться под нашу игру. После гола всё поменялось: нам нужно было обороняться ниже, чтобы появлялось пространство за спинами футболистов.



Что касается замен, я никогда не выпускаю игроков, чтобы они почувствовали себя как-то в новой команде или ещё что-то. Я выпускаю футболистов с одной целью: усилить игру команды», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.