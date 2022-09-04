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Абаскаль: у Мартинса мышечная травма. А голеностоп Литвинова стал почти размером с мяч!

Абаскаль: у Мартинса мышечная травма. А голеностоп Литвинова стал почти размером с мяч!
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль после поражения от санкт-петербургского «Зенита» рассказал о травмах своих подопечных.

«По Мартинсу пока ничего не известно – у него мышечное повреждение. У Литвинова сильно опух голеностоп – стал почти размером с футбольный мяч! Если оценивать позитивно, то Литвинов пропустит неделю. Но завтра ещё посмотрим», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу «Зенита». После восьми туров Российской Премьер-Лиги команда Сергея Семака занимает первое место в чемпионате России. Сине-бело-голубые набрали 20 очков. Москвичи располагаются на пятой строчке национального первенства. В активе подопечных Гильермо Абаскаля 16 очков. В следующем туре «Зенит» встретится с «Оренбургом», а «Спартак» отправится в гости к «Ростову».

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