Абаскаль: в матче с «Зенитом» были травма и гол за две минуты

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал сделанные замены в матче с «Зенитом» в 8-м туре Российской Премьер-Лиги (1:2).

«Все замены были вынужденными – я их делал, исходя из происходящего на поле. В футболе всё идёт от эпизодов: травм, карточек, голов. К сожалению, сегодня за две минуты произошли и гол, и травма», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

В сегодняшнем матче на поле появились полузащитник Наиль Умяров (вместо Руслана Литвинова), нападающий Кейта Бальде (вместо Михаила Игнатова), полузащитник Мацей Рыбус (вместо Даниила Денисова), хавбек Данил Пруцев (вместо Кристофера Мартинса) и форвард Шамар Николсон (вместо Александра Соболева).