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Президент РФС Дюков: включение крымских клубов относится к компетенции ФНЛ

Президент РФС Дюков: включение крымских клубов относится к компетенции ФНЛ
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Президент Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал информацию о том, что крымские клубы будут играть с другими российскими командами.

«Включение крымских клубов относится к компетенции ФНЛ. Будем заседание исполкома, отвечу на все вопросы», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, сегодня завершилась встреча «Зенита» и «Спартака», в котором победу одержал санкт-петербургский клуб со счётом 2:1. После восьми туров Российской Премьер-Лиги команда Сергея Семака занимает первое место в чемпионате России. Сине-бело-голубые набрали 20 очков. Москвичи располагаются на пятой строчке национального первенства. В активе подопечных Гильермо Абаскаля 16 очков. В следующем туре «Зенит» встретится с «Оренбургом», а «Спартак» отправится в гости к «Ростову».

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