Абаскаль: хотели дать Бальде меньше времени с «Зенитом». Он не играл четыре месяца!

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал дебют сенегальского нападающего Кейта Бальде в матче с «Зенитом» в 8-м туре Российской Премьер-Лиги (1:2).

«Кейта Бальде не играл четыре месяца. Четыре! Мы хотели дать ему меньше времени, но получилось чуть больше», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Бальде появился на поле на 53-й минуте, заменив полузащитника Михаила Игнатова. По данным портала WhoScored, Кейта нанёс один удар по воротам соперника и сделал 10 касаний мяча. Он получил самую низкую оценку среди игроков сегодняшнего матча — 5,83.

Травмы в ходе игры получили полузащитники «Спартака» Кристофер Мартинс и Руслан Литвинов, оба были заменены.