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Глава РФС: регионы отрезаны от клубов РПЛ? Это недостаток нового формата Кубка

Глава РФС: регионы отрезаны от клубов РПЛ? Это недостаток нового формата Кубка
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Президент Российского футбольного союза Александр Дюков поделился мнением о новом формате Кубка России по футболу.

«Клубы регионов отрезаны от команд РПЛ? Конечно, это недостаток формата Кубка. С другой стороны, у этого формата есть свои достоинства и преимущества. Что делать с ситуацией с регионами? Мы уже начали его проводить в таком формате. Его надо провести, потом подвести итоги, а после этого мы примем решение.

Не расстраивает ли, что клубы ставят вторые составы на Кубок? У клубов есть турнирные задачи и ситуации. Исходя из этого, клубы руководствуются этим в принятии решений. Когда мы переходили на такой формат, мы подразумевали, что в клубе не 11 игроков. Всем футболистам нужна игровая практика. То, что эти игроки получают практику в кубковых матчах, что в этом плохого? Футболистам нужна игровая практика, чтобы развиваться», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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