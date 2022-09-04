Абаскаль: после гола «Спартак» будто поменялся ролями с «Зенитом»

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал ход игры с «Зенитом» в 8-м туре Российской Премьер-Лиги (1:2).

«То, что было до гола хорошего, – наш настрой, идея и уважение со стороны соперника. Я это почувствовал. Возможно, не совсем правильно с моей стороны это говорить, но после гола мы как будто поменялись с «Зенитом» ролями. Будто мы были не готовы развивать успех дальше. Будем работать над тем, чтобы после забитого нами гола мы хотели продолжать идти вперёд. Такой вывод после этой игры», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

За красно-белых в сегодняшнем матче отличился Александр Соболев, за сине-бело-голубых — Деян Ловрен и Андрей Мостовой. «Зенит» оторвался от «Спартака» на четыре очка. В этой игре за москвичей дебютировал нападающий Кейта Бальде.