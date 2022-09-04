Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Андрей Мостовой: надеюсь, «Зенит» постоянно будет побеждать «Спартак»

Андрей Мостовой: надеюсь, «Зенит» постоянно будет побеждать «Спартак»
Комментарии

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой поделился эмоциями от матча санкт-петербургской команды с московским «Спартаком» в рамках 8-го тура Российской Премьер-Лиги (2:1).

«Надеюсь, «Зенит» постоянно будет побеждать «Спартак». Мой гол? Забил в дальний угол — и всё», — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сегодня, 4 сентября, состоялся матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Зенитом». Команды сыграли на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. Встреча завершилась победой «Зенита» со счётом 2:1.

После восьми туров Российской Премьер-Лиги команда Сергея Семака занимает первое место в чемпионате России. Сине-бело-голубые набрали 20 очков. Москвичи располагаются на пятой строчке национального первенства. В активе подопечных Гильермо Абаскаля 16 очков.

Соболев забил гениальный гол! Но потом «Зенит» показал «Спартаку», кто тут чемпион Соболев забил гениальный гол! Но потом «Зенит» показал «Спартаку», кто тут чемпион
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022