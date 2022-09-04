Андрей Мостовой: надеюсь, «Зенит» постоянно будет побеждать «Спартак»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой поделился эмоциями от матча санкт-петербургской команды с московским «Спартаком» в рамках 8-го тура Российской Премьер-Лиги (2:1).



«Надеюсь, «Зенит» постоянно будет побеждать «Спартак». Мой гол? Забил в дальний угол — и всё», — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.



Сегодня, 4 сентября, состоялся матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Зенитом». Команды сыграли на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. Встреча завершилась победой «Зенита» со счётом 2:1.



После восьми туров Российской Премьер-Лиги команда Сергея Семака занимает первое место в чемпионате России. Сине-бело-голубые набрали 20 очков. Москвичи располагаются на пятой строчке национального первенства. В активе подопечных Гильермо Абаскаля 16 очков.