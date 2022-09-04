Болельщик — Дюкову: спросите у Путина, когда он отменит Fan ID?

Один из футбольных болельщиков после матча «Спартака» и «Зенита» обратился к президенту Российского футбольного союза Александру Дюкову с требованием обратиться к президенту Владимиру Путину об отмене Fan ID.

«Спросите у Владимира Владимировича Путина, когда он отменит Fan ID? Люди кричат на всех стадионах, а вы не можете ответить», — передаёт слова болельщика корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, сегодня завершилась встреча «Зенита» и «Спартака», в которой победу одержал санкт-петербургский клуб со счётом 2:1. После восьми туров Российской Премьер-Лиги команда Сергея Семака занимает первое место в чемпионате России. Сине-бело-голубые набрали 20 очков. Москвичи располагаются на пятой строчке национального первенства. В активе подопечных Гильермо Абаскаля 16 очков.