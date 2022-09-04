Никита Чернов объяснил, чего не хватило «Спартаку» для победы в матче с «Зенитом»

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов ответил на вопрос, чего не хватило красно-белым для победы в матче с санкт-петербургским «Зенитом» (1:2).

«Чего не хватило для победы? Сосредоточенности. Повели — хорошо. Понятно, что многое «Зенит» не забил в первом тайме. Но в целом счёт был в нашу сторону», — передаёт слова Чернова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Чернов перешёл в «Спартак» из самарских «Крыльев Советов» в феврале этого года. За московскую команду у него 17 матчей и одна голевая передача.

После восьми туров РПЛ у «Спартака» 16 очков (пятое место), у «Зенита» — 20 (первое место). В следующем матче красно-белые на выезде сыграют с «Ростовом», а сине-бело-голубые — дома с «Оренбургом».