Никита Чернов объяснил, чего не хватило «Спартаку» для победы в матче с «Зенитом»
Поделиться
Защитник московского «Спартака» Никита Чернов ответил на вопрос, чего не хватило красно-белым для победы в матче с санкт-петербургским «Зенитом» (1:2).
«Чего не хватило для победы? Сосредоточенности. Повели — хорошо. Понятно, что многое «Зенит» не забил в первом тайме. Но в целом счёт был в нашу сторону», — передаёт слова Чернова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
Чернов перешёл в «Спартак» из самарских «Крыльев Советов» в феврале этого года. За московскую команду у него 17 матчей и одна голевая передача.
После восьми туров РПЛ у «Спартака» 16 очков (пятое место), у «Зенита» — 20 (первое место). В следующем матче красно-белые на выезде сыграют с «Ростовом», а сине-бело-голубые — дома с «Оренбургом».
Комментарии
- 5 сентября 2022
-
00:05
-
00:04
-
00:03
- 4 сентября 2022
-
23:59
-
23:58
-
23:57
-
23:56
-
23:55
-
23:54
-
23:54
-
23:50
-
23:48
-
23:46
-
23:41
-
23:33
-
23:31
-
23:30
-
23:26
-
23:25
-
23:19
-
23:12
-
23:09
-
23:08
-
23:05
-
23:00
-
22:59
-
22:57
-
22:54
-
22:52
-
22:48
-
22:46
-
22:45
-
22:42
-
22:40
-
22:40
Партнерский контент