Деян Ловрен высказался о стычке с Георгием Джикией

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Деян Ловрен высказался о стычке с капитаном «Спартака» Георгием Джикией в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Что касается момента с Джикией, это просто футбол и эмоции. Георгий защищал своих игроков, а я — своих. Это футбол.



Противостояние «Зенита» и «Спартака» на сто процентов самое серьёзное. Ни на каком стадионе нет таких эмоций, как сегодня. Мне нравится такая атмосфера. Я получил удовольствие от сегодняшней игры», — передаёт слова Ловрена корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу «Зенита». После восьми туров Российской Премьер-Лиги команда Сергея Семака занимает первое место в чемпионате России. Сине-бело-голубые набрали 20 очков. Москвичи располагаются на пятой строчке национального первенства. В активе подопечных Гильермо Абаскаля 16 очков. В следующем туре «Зенит» встретится с «Оренбургом», а «Спартак» отправится в гости к «Ростову».