Деян Ловрен заявил, что «Зениту» не скучно без еврокубков

Защитник «Зенита» Деян Ловрен заявил, что команда не скучает из-за отсутствия еврокубков. Он отметил, что клуб старается удачно выступать в национальных турнирах.



«Без еврокубков не скучно. Нам нужно принять это. К сожалению, это не наше решение. Мы должны играть в чемпионате, в Кубке и стараться быть лучшими во всём», — передаёт слова Ловрена корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.



Сегодня, 4 сентября, состоялся матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Зенитом». Команды сыграли на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. Встреча завершилась победой «Зенита» со счётом 2:1.



После восьми туров Российской Премьер-Лиги команда Сергея Семака занимает первое место в чемпионате России. Сине-бело-голубые набрали 20 очков. Москвичи располагаются на пятой строчке национального первенства. В активе подопечных Гильермо Абаскаля 16 очков.