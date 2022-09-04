Деян Ловрен заявил, что «Зениту» не скучно без еврокубков

Защитник «Зенита» Деян Ловрен заявил, что команда не скучает из-за отсутствия еврокубков. Он отметил, что клуб старается удачно выступать в национальных турнирах.
«Без еврокубков не скучно. Нам нужно принять это. К сожалению, это не наше решение. Мы должны играть в чемпионате, в Кубке и стараться быть лучшими во всём», — передаёт слова Ловрена корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
Сегодня, 4 сентября, состоялся матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Зенитом». Команды сыграли на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. Встреча завершилась победой «Зенита» со счётом 2:1.
После восьми туров Российской Премьер-Лиги команда Сергея Семака занимает первое место в чемпионате России. Сине-бело-голубые набрали 20 очков. Москвичи располагаются на пятой строчке национального первенства. В активе подопечных Гильермо Абаскаля 16 очков.
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