Вратарь «Зенита» Кержаков: гол Соболева? Доля везения. Не скажу, что удар получился

Вратарь санкт-петербургского «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал ход игры со «Спартаком» (2:1) в 8-м туре РПЛ.

«Мы включились к середине первого тайма. Поначалу «Спартак» нам по ушам дал. Очень агрессивно вышли, забили гол, в стыки шли. Потом проснулись мы, гол назревал. Была уверенность, что забьём.



Ожидали ли такого резкого начала от «Спартака»? Ожидали. Удивлён ли тем, как исполнил Соболев? Доля везения. Не скажу, что удар получился. Развернул — да, молодец. С его габаритами развернулся, здорово воспользовался этим», — передаёт слова Кержакова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После восьми туров РПЛ у «Спартака» 16 очков (пятое место), у «Зенита» — 20 (первое место). В следующем матче красно-белые на выезде сыграют с «Ростовом», а сине-бело-голубые — дома с «Оренбургом».