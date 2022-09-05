Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Джикия: «Спартак» приблизился к «Зениту»? Не надо делать акцент на одной команде

Джикия: «Спартак» приблизился к «Зениту»? Не надо делать акцент на одной команде
Комментарии

Защитник «Спартака» Георгий Джикия поделился мнением о том, приблизилась ли московская команда к «Зениту» по уровню игры.

«Чувствуется ли, что «Спартак» приблизился к «Зениту»? Слушайте, в чемпионате России 16 команд. Не надо делать акцент на одной команде. Впереди ещё долгая работа.

Могу ли назвать «Спартак» главным конкурентом «Зенита» за чемпионство? Вы как считаете, так и называйте. Я неоднократно повторялся, что на эту тему буду говорить ближе к концу чемпионата и делать какие-то выводы», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Вчера, 4 сентября, состоялся матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Зенитом». Команды сыграли на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. Встреча завершилась победой «Зенита» со счётом 2:1.

Соболев забил гениальный гол! Но потом «Зенит» показал «Спартаку», кто тут чемпион Соболев забил гениальный гол! Но потом «Зенит» показал «Спартаку», кто тут чемпион
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022