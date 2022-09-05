Джикия: «Спартак» приблизился к «Зениту»? Не надо делать акцент на одной команде

Защитник «Спартака» Георгий Джикия поделился мнением о том, приблизилась ли московская команда к «Зениту» по уровню игры.



«Чувствуется ли, что «Спартак» приблизился к «Зениту»? Слушайте, в чемпионате России 16 команд. Не надо делать акцент на одной команде. Впереди ещё долгая работа.



Могу ли назвать «Спартак» главным конкурентом «Зенита» за чемпионство? Вы как считаете, так и называйте. Я неоднократно повторялся, что на эту тему буду говорить ближе к концу чемпионата и делать какие-то выводы», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.



Вчера, 4 сентября, состоялся матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Зенитом». Команды сыграли на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. Встреча завершилась победой «Зенита» со счётом 2:1.