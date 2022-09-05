«Майнц» нанёс «Боруссии» М первое поражение в сезоне

Сегодня, 4 сентября, в матче 5-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2022/2023 «Боруссия» М принимала «Майнц». Встреча проходила на стадионе «Боруссия-Парк» в Мёнхенгладбахе и завершилась победой гостей — 1:0. На матче работала бригада арбитров во главе с Денизом Айтекином.
Единственный мяч на 55-й минуте забил испанский полузащитник «Майнца» Аарон Кариколь. За две минуты до этого за фол на Кариме Онисиво был удалён японский защитник «Гладбаха» Коу Итакура. Подопечные Даниэля Фарке потерпели первое поражение в этом сезоне Бундеслиги.
Таким образом, после пяти туров чемпионата Германии у «Боруссии» восемь очков (девятое место), у «Майнца» — десять (пятое место). В следующем матче «Гладбах» сыграет с лидером Бундеслиги, «Фрайбургом», а «карнавальники» — с берлинской «Гертой».
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