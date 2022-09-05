Серия А: «Верона» одержала первую победу, «Сампдория» — на 18-м месте
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Сегодня, 4 сентября, в матче 5-го тура итальянской Серии А сезона-2022/2023 «Верона» принимала «Сампдорию». Встреча проходила на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди» в Вероне и завершилась победой хозяев — 2:1.
На 40-й минуте счёт открыл нападающий «Сампдории» Франческо Капуто, ему ассистировал венесуэлец Томас Ринкон. Однако на 44-й минуте автогол оформил вратарь генуэзцев Эмиль Аудеро, а в добавленное к первому тайму время победный мяч забил шотландский защитник «Вероны» Джош Дойг. В стартовом составе «Сампдории» на поле вышел 39-летний нападающий Фабио Квальярелла.
Таким образом, после пяти туров у веронцев пять очков (13-е место), у генуэзцев — два (18-е место). В следующем матче «Верона» сыграет с «Лацио», а «Сампдория» — с «Миланом».
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